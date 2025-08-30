Dos turistas estuvieron a punto de ahogarse en el archipiélago de las Islas Cíes, dentro del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Los hechos ocurrieron debido a que los visitantes, poco familiarizados con la fuerza de las mareas vivas, intentaron cruzar la pasarela de Rodas que se ubica sobre el agua, a pesar de las reiteradas advertencias y la activación de una alerta amarilla por olas de hasta cuatro metros.

Un video grabado por testigos muestra como los turistas lograron avanzar más de la mitad de la pasarela, de pronto una ola los tumbó y arrastró al agua.

Por suerte, socorristas de la playa de Rodas acudieron en su ayuda.

En uno de los casos, el caminante trataba de alcanzar el muelle de Rodas para tomar el barco de regreso y se vio obligado a elegir entre la pasarela cerrada, única vía directa hacia el muelle y la propia playa, o el rodeo por la arena, un trayecto más largo e incómodo.

Cuando hay mar de fondo o sube la marea, el paso se corta y se señaliza a ambos lados del espigón, pero muchos visitantes ignoran las señales, para poder regresar lo más pronto posible.

«La gente cree que puede correr, que el mar en realidad no supone un peligro, pero la ola viene y te arrastra en cuestión de segundos», señalaron las autoridades del Parque Nacional.

“Nos estamos planteando denunciar a Policía Local y Guardia Civil a todas las personas que se salten los avisos, porque ponen en riesgo no solo sus vidas, sino también las de los que, en este tipo de ocasiones, tienen que acudir a rescatarlos”, añadió.