Video: dramático rescate en Moscú, un perro cayó 4 metros por una alcantarilla
El episodio ocurrió en una calle residencial, cuando un perro cayó en una alcantarilla de unos cuatro metros de profundidad. Los bomberos acudieron al lugar y lograron rescatarlo sano y salvo.
Elsa, una vieja spaniel de 10 años, sufrió una caída de 4 metros por una alcantarilla en Moscú durante su paseo nocturno del miércoles.
Su dueña, preocupada, llamó a los servicios de rescate. El perro yacía con su cabeza afuera del agua mientras aguardaba su rescate.
Tras descartar la presencia de gases peligrosos, el rescatista descendió y retiró a la mascota en un transportín.
Elsa no presentaba ningún trauma serio y, pudo volver a su dueña.
