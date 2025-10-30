Elsa, una vieja spaniel de 10 años, sufrió una caída de 4 metros por una alcantarilla en Moscú durante su paseo nocturno del miércoles.

Su dueña, preocupada, llamó a los servicios de rescate. El perro yacía con su cabeza afuera del agua mientras aguardaba su rescate.

Perra queda atrapada en agua helada dentro de una alcantarilla



Elsa, una perra de 10 años, cayó 4 metros en una alcantarilla en Moscú durante un paseo nocturno con su dueña y quedó atrapada en el agua helada. Los rescatistas lograron sacarla sana y salvahttps://t.co/TsYahN7bmv pic.twitter.com/ljddLKx2Wm — RT en Español (@ActualidadRT) October 30, 2025

Tras descartar la presencia de gases peligrosos, el rescatista descendió y retiró a la mascota en un transportín.

Elsa no presentaba ningún trauma serio y, pudo volver a su dueña.