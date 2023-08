En medio de la polémica generada por su reciente separación, Lucca Bardelli, exnovio de la participante de Gran Hermano 2022, se pronunció públicamente en redes sociales para defenderse de las acusaciones lanzadas por la modelo, bailarina y actriz.

El escándalo comenzó cuando Poggio hizo declaraciones en el programa Intrusos, sugiriendo que su ex estaba intentando aprovecharse de su fama y aumentar su número de seguidores en Instagram a costa de la ruptura.

La modelo también mencionó que se sorprendía por el comportamiento público de su exnovio después de la separación.

En respuesta, Bardelli publicó un video en su cuenta de Instagram, donde expresó su desconcierto ante los comentarios de Julieta Poggio. “Me dicen por qué no respondo. No respondo porque no entiendo. Ya van como cuatro programas tirándome, hablando de mí. No sé qué cosa”, declaró el joven enérgicamente.

El exnovio de la participante de Gran Hermano 2022 defendió el uso de sus redes sociales para hablar de lo que desee y aseguró que solo se había referido a otros en el pasado para defenderse de ataques previos dirigidos hacia él.

“No entiendo por qué estoy siendo atacado constantemente. Estoy cansado de que me bardeen, lo pasé mucho tiempo, y por eso me defiendo. A mí pueden bardearme, pero yo no puedo defenderme porque yo soy el malo”, enfatizó Lucca Bardelli.

La palabra de Julieta Poggio tras el escándalo con Lucas Bardelli

Por su parte, Julieta Poggio no quiso entrar en una discusión directa con Bardelli y afirmó que no han tenido contacto después de la separación.

Sin embargo, dejó entrever que le resultaba extraño el manejo público que él estaba haciendo de la situación.

En el programa de Intrusos, algunos panelistas especularon sobre la relación de Bardelli con Cande Lecce, lo cual fue negado por Julieta Poggio, quien manifestó que eso no le afecta emocionalmente.