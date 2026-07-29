Una tormenta extrema registrada la noche del lunes provocó daños materiales en el Hotel San Ángel, luego de que fuertes ráfagas de viento, de hasta 150 kilómetros por hora, ingresaran al establecimiento y generaran destrozos en cuestión de segundos.

El momento del impacto quedó registrado en un video captado por el recepcionista Eddel Cadena, quien documentó cómo la fuerza del viento irrumpió en el lugar y ocasionó afectaciones en la infraestructura del hotel.

▶️ Captan efecto microburst en hotel de Sonora durante tormenta extrema



Durante la tarde del 27 de julio ocurrió una de las tormentas más intensas de la temporada, acompañada de vientos de hasta 150 kilómetros por hora, que provocó diversos daños materiales… pic.twitter.com/uoyjNTwc0k — Milenio (@Milenio) July 28, 2026

Pese a la intensidad del fenómeno, no se reportaron personas heridas. “Todos estamos bien”, señaló Cadena al confirmar que los trabajadores y huéspedes se encontraban a salvo tras el incidente.

De acuerdo con reportes meteorológicos, las ráfagas alcanzaron velocidades similares a las de un huracán categoría 1. El evento forma parte de la temporada de tormentas extremas que afectan al noroeste de México durante esta época del año.

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La fuerza del viento ocasionó daños estructurales y materiales en el inmueble, aunque sin dejar víctimas. Autoridades y responsables del establecimiento evaluaron las afectaciones para determinar las acciones de reparación correspondientes.

Este fenómeno vuelve a evidenciar la exposición de las ciudades del norte de México ante eventos climáticos extremos y la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención, respuesta y seguridad en la infraestructura urbana.