Durante su aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Anne Hathaway se llevó una sorpresa cuando preguntó al público si habían leído el libro que inspiró su más reciente película, La idea de ti (The Idea of You), y solo recibió un incómodo silencio como respuesta.

Fallon, de manera jocosa, comentó que en su programa no suelen leer, insinuando que debería buscar lectores en The Late Show con Stephen Colbert. Ante la situación, Hathaway respondió con humor: "¿Qué es un libro?".

El momento captó la atención en las redes sociales, donde los espectadores elogiaron la naturalidad y simpatía de Hathaway. Un usuario escribió: "Es irremplazable. Literalmente no hay nadie en Hollywood como ella". Otro comentó: "Es muy simpática y eso se refleja en sus entrevistas, ¡es un manojo de calidez!".

Puede interesarte

La reacción del público también incluyó comentarios sobre el libro en cuestión, con una persona expresando: "Todo el mundo en esa audiencia necesita leer La idea de ti. Una lectura tan increíble que el final me hizo sollozar. ¡Estoy tan emocionada por la película!". Estos comentarios generaron aún más expectación por la adaptación cinematográfica de la novela, mostrando el impacto positivo de la actriz en la promoción de su trabajo.