Angela Hill, reconocida luchadora de la UFC y actual número 12 en el ranking mundial de su categoría, fue protagonista de un momento que desató una oleada de comentarios en redes sociales, aunque no por su desempeño deportivo.

Durante el pesaje previo a su combate frente a la brasileña Iasmin Lucindo -pelea que terminó perdiendo por decisión-, la veterana atleta vivió una curiosa e inesperada escena.

En un gesto que muestra hasta qué punto cada gramo cuenta en el deporte de alto rendimiento, Hill optó por quitarse los protectores mamarios de silicona que llevaba en su sujetador, para asegurarse de no exceder el límite de peso permitido.

Lo que podría haber pasado desapercibido se transformó rápidamente en un momento viral cuando el oficial encargado del pesaje, visiblemente desconcertado, no supo qué hacer con los protectores una vez que Hill se los entregó.

Tras intentar sin éxito encontrar dónde dejarlos, el encargado terminó colocándolos sobre el podio, donde uno de ellos cayó al suelo ante la mirada del público presente y de las cámaras.

Hill, entre risas nerviosas y un gesto de incredulidad, se cubrió la cara, dejando ver su mezcla de vergüenza y humor ante la situación.

Puede interesarte

Tras dar el peso sin problemas, la luchadora estadounidense tomó uno de los protectores y se lo volvió a acomodar, mientras que recogió el otro que estaba en el suelo entre algunas risas.

La UFC impone normas estrictas sobre la indumentaria y los accesorios permitidos tanto en el octágono como durante los pesajes y apariciones ante la prensa, lo que a menudo limita la posibilidad de que los peleadores expresen su estilo personal o individualidad.