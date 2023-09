A través de las redes sociales, se viralizó el video que muestra a un joven hablando sobre su "estado sentimental" y sus declaraciones sorprendieron a la periodista.

Más de 11 mil peregrinos de la Puna salteña arribaron a la Catedral Basílica de Salta, en una de las peregrinaciones más emotivas y numerosas del país, para participar de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro que finalizó este pasado viernes.

Puede interesarte

Bajo el lema “Milagro, Camino que renueva nuestra fe y nuestro Bautismo”, la procesión se realizó con la salida desde el templo mayor de Salta de la Cruz Procesional y finalizó en la del Señor del Milagro.

A pesar de la fidelidad de los creyentes, en las últimas horas se viralizó el video donde un joven llegó al lugar para realizar un insólito pedido a los santos.

"Yo vine a peregrinar porque ustedes sabes. Me han gorreado y es por eso que vengo a pedirle al Señor y la Virgencita que ya no me gorreen más", expresó.

La persona que realizó este insólito pedido es Dano Cuellar, un conocido influencer y humorista del chaco salteño que aprovechó la ocasión para genera su propio contenido.

El video circuló rápidamente en todas las plataformas digitales, donde muchos conocían su “personaje”, mientras que otros tantos no tomaron bien sus declaraciones ya que lo hizo en medio de una peregrinación donde los fieles buscan “un milagro real”.