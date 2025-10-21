Desde su streaming, Pedro Rosemblat le dijo a la gente que impugnara su voto en las elecciones legislativas nacionales de este 26 de octubre. El video se hizo viral y esas palabras generaron consecuencias.

El novio de Lali Espósito tuvo que rectificarse tras haber recibido una notificación por parte de la Dirección Nacional Electoral.

"No pensé que iba a pasar esto, pero lo que empezó como un chiste, un chascarrillo al aire, tomó una dimensión que nosotros la verdad no calculamos. Les quiero contar que esta mañana me llegó una notificación de la Dirección Nacional Electoral para que rectifique al aire algo que fue dicho en este programa la semana pasada", comenzó a explicar Pedro Rosemblat.

"Para no emitir opiniones infundadas, me gustaría leerles el comunicado completo y que cada uno saque sus propias conclusiones", comenzó a leer el conductor, que enumeró cómo fue que se llegó a esta resolución, que lo obligó a disculparse públicamente.