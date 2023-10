Semanas atrás tomó estado público la acusación de Cinthia García por hechos que habrían ocurrido cuando el menor tenía cinco años.

A mediados de septiembre tomó estado público la denuncia de Cinthia García contra su expareja, Alejandro Pollo Cerviño, por “abuso sexual infantil gravemente ultrajante agravado por el vínculo” del hijo que tienen en común cuando este tenía 5 años. Juan Pablo Gallego, el abogado querellante de la mujer, pidió que sea detenido luego de que se negara a declarar en sede judicial y aseguró que el relato del niño en cámara Gesell fue “abrumador”.

Desde entonces, el locutor había elegido el silencio y ante la consulta de Teleshow fue escueto. “Mi prioridad es mi hijo. Él tiene 8 años y ha sido expuesto brutalmente. Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pesan sobre mí y mi familia. Pronto podremos hablar”, expresó.

En tanto, la FM Rock & Pop, donde conduce el programa Llave en mano, había emitido entonces un escueto comunicado en sus redes respecto a su situación profesional. “A partir de la información de público conocimiento sobre la denuncia iniciada contra Alejandro ‘Pollo’ Cerviño, Rock & Pop confía en la Justicia y espera una pronta resolución y esclarecimiento de los hechos”.

A 15 días de que el caso tome estado público, el periodista finalmente habló de su situación en un móvil con A la tarde. “De la causa no hablo, de mi hijo no hablo, respeto lo que acordamos en la justicia”, explicó. Respecto a cuánto hace que no ve a su hijo dijo “no sé si puedo responder eso, pero hace mucho”. Y tampoco quiso referirse a Cinthia García: “De la mamá de mi hijo no hablo. Ya está, respeten mi lugar”.

Luego, el cronista Matías Vázquez le preguntó cómo está su madre: “Como lo vive cualquier abuela que pierde a su nieto y su contacto. Alguien que ha dado la vida por su nieto. Y todos lo sabemos muy bien”. Consultado sobre si tenía algo para decir, expresó: “A la gente no le tengo que decir nada. Y a mi hijo no le tengo que decir nada en una cámara. Se lo voy a decir personalmente cuando tenga la oportunidad. Yo te agradezco, entiendo la necesidad periodística pero entendé también el lugar que me toca”, señaló ante las cámaras del programa de América.

La denuncia contra el Pollo Cerviño

“No necesito un derecho a réplica en la tele. Mi vida está en la justicia, después tendré tiempo para la tele. Sé que construí la vida en la tele, pero mi prioridad es mi hijo y en segundo plano, mi vida. Y mi carrera tendrá que esperar, si es que hay carrera. Ojalá que todo cuando se compruebe y avance la situación uno pueda recuperar su vida. No es que no tengo vida, estoy abocado a esto. Tengo un derecho y una obligación con la justicia”, prosiguió en la entrevista realizada en la localidad de Bernal, donde vive.

También habló respecto a la situación judicial y el pedido de detención del abogado de su exesposa. “Los abogados de parte piden lo que piden. No tengo observación sobre eso. En una situación judicial hay dos partes. Yo no estoy notificado. No necesito entregar mi pasaporte. Yo soy de acá, estoy acá y me voy a quedar acá. Y voy a responder donde haya que responder”, aseguró.

Ante la consulta de las versiones acerca de que lo banca gente poderosa: “Sí, me banca mucha gente poderosa”, respondió de forma irónica. ¿Vos me ves como estoy?”. Entonces, el cronista le preguntó puntualmente por los rumores que lo vinculan con la barra brava del club Quilmes, donde se desempeñó como la voz del estadio. “¿Cuál es la prueba? ¿Cómo podemos pensar eso? ¿Saben lo que es ser la voz del estadio? Por esa tarea cobré cero, ad honorem, por el amor que le tengo al club. Porque me gusta pertenecer, porque soy de Quilmes, porque es mi identidad, es mi vida”, expresó, vestido con una campera del club cervecero.

“No busquen ahí porque no van a encontrar nada. Yo entiendo todo lo que se ha armado alrededor de esto, pero no tengo más que decir. Les agradezco, no hablo de la causa no hablo de la mamá”, continuó el locutor. Y respondió la última pregunta, sobre si estaba en paz: “Siempre estoy en paz. Porque sé bien lo que hice. Por supuesto soy inocente.

