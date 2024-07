Un hombre imploró a los bomberos que salvaran a su gato cuando su casa se incendió la noche del jueves en Tarzana.

En un video de la escena, se observa a los bomberos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles entrando y saliendo de la casa mientras intentaban apagar las llamas.

Isaac Vaizman, el dueño de la vivienda, les suplicó que ingresaran para rescatar a su gato que estaba en una de las habitaciones. Finalmente, se vio a un bombero caminando hacia Vaizman mientras sostenía al felino.

"Traté de correr, pero me detuvieron", comentó Vaizman.

El hombre tomó a su querida mascota en sus brazos y se arrodilló llorando. La gata de 14 años, llamada Cheetah, fue llevada al veterinario para ser evaluada.

"Es como perder a tu hija. Es lo mismo. Es mi hija", expresó Vaizman.

El video:

Vaizman explicó que Cheetah es su conexión con sus hijos. La gata pertenece a su hija y él prometió cuidarla por ella.

"Después de mi divorcio, mi hija me pidió que me quedara con ella y le prometí hacerlo. Así que todavía tengo a mi gato, pero no a mis hijos. El gato está vivo y eso es lo más importante", afirmó Vaizman.

Vaizman informó que Cheetah está de vuelta en casa después de la visita al veterinario y que se encuentra bien y descansando.

Un equipo de aproximadamente 38 bomberos del LAFD extinguió el incendio en 19 minutos.

El fuego había envuelto una habitación y el ático de la casa de 900 pies cuadrados, según el LAFD.

No se reportaron heridos. La causa del incendio sigue bajo investigación.