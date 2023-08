El paso de Flo Rida por el festival CelebrateErie que se organiza cada año en Pennsylvania no se olvidará en mucho porque rara vez se puede ver a un bebé haciendo crowd surfing como si fuera lo más normal del mundo. Eso es justo lo que ocurrió hace unos días durante la actuación del rapero, que acabó cantando con el pequeño en brazos.

Parece que Flo Rida le vio mientras cantaba desde una posición elevada entre el público e hizo un gesto con las manos para que se lo acercaran. No está claro si fuera de plano los padres del niño habían llamado su atención o si fue idea suya, aunque varios medios de hiphop aseguran que fue la madre quien se encargó de pasar a su hijo por encima de su cabeza a las personas que estaban delante.

El niño recorrió sólo unos pocos metros hasta llegar al rapero y en ningún momento se puso a llorar. Flo Rida lo cogió con mucho cuidado, le dio un beso en la cabeza y continuó interpretando su canción 'GDFR' mientras lo acunaba. Incluso se animó a acercar el micrófono a la boca de su inesperado invitado para que se escucharan sus balbuceos.

Al final el bebé acabó subido al escenario en brazos de otro hombre -muy probablemente su padre- que lo levantó sobre su cabeza como si fuera Simba en 'El rey león' mientras la multitud aplaudía. A su alrededor había varias personas más que también había sido invitadas a actuar junto a Flo Rida durante unos minutos y que no paraban de saltar de alegría.

Las críticas no han tardado en surgir mientras el vídeo va ganando popularidad en las redes sociales tras ser compartido por primera vez en Reddit. Más allá del debate sobre si un bebé tan pequeño debe o no acudir a un concierto y de lo estresante que pueda resultar toda la experiencia para él, también hay que tener en cuenta que -a simple vista- no parecía que llevara puesta ningún tipo de protección auditiva y la fuerte música puede resultar muy perjudicial para niños de corta edad.