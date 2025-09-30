El cuerpo hallado este martes en el río Uruguay, a la altura de la zona del Frigorífico Yuquerí, fue identificado como el de Javier Acosta, el joven de 22 años que permanecía desaparecido desde el viernes pasado en Concordia.

En el operativo trabajaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, personal de la Policía de Entre Ríos y la Fiscalía a cargo de la causa, que durante todo el fin de semana desplegaron un operativo de búsqueda con equipos especializados.

Confirmación de la familia

La familia de Acosta reconoció el cuerpo y confirmó que se trataba del joven que había ingresado al río el viernes, tras una discusión familiar, y desde entonces no había sido visto.

Se recordará que mientras avanzaban las tareas de rastrillaje, el domingo, familiares y allegados realizaron un corte en la avenida de ingreso a Benito Legerén, con el objetivo de reclamar mayor celeridad en la búsqueda y visibilizar el caso.

Investigación en curso

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y las pericias de rigor sobre el cuerpo.