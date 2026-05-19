A través del clip se vio la maquinaria elevando al reptil, cuya medida superaría los cuatro metros de longitud.

El animal se hallaba en una zona cubierta por árboles, por lo que los trabajadores quedaron sorprendidos al verlo.

Después de pensar qué harían con la serpiente, los ciudadanos de la Isla de Dominicana trabajaron para retirar a la especie del lugar en una camioneta.

Debido a su gran peso, varias personas tuvieron que ayudar para llevar al animal al medio de transporte.

El video sobre la serpiente gigante captada en video recabó más de 200 mil reproducciones en poco tiempo.

El motivo por el cual los hombres se hallaban en la zona boscosa fue porque trabajaban en una obra para liberar el espeso follaje de la selva.

Las reacciones no faltaron en internet y la mayoría de los internautas se declararon consternados por la acción.

Algunos cibernautas tuvieron dudas sobre qué clase de animal era; resaltando que podría ser una boa constrictora.

“Obvio tiene más de 4 metros, tiene como siete u ocho metros. Lo más probable que sea una anaconda, una pitón no creo. Ahí se ve que aún sigue viva”.

La serpiente más grande del mundo es nativa de Dominicana y tiende a pesar entre diez y quince kilos.

Puede interesarte

Los especialistas afirmaron que cuando atacan, los reptiles son sumamente mortales debido a sus mordidas y a la forma en la que estrujan a sus víctimas.

Varias personas externaron que la serpiente podría romper un récord mundial como una de las más grandes.

En internet se recordó a la titanoboa, un animal extinto que vivió en la Tierra hace 60 millones de años. Sus medidas podrían superar los trece metros y contaría con un peso de hasta mil kilos.