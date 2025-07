Una usuaria de TikTok, identificada como @maira.scroccarell, protagonizó un momento entrañable junto a su abuela, luego de registrar una inesperada escena durante la madrugada.

Todo ocurrió cuando Maira se despertó a las 3 de la mañana con la intención de ir al baño. Sin embargo, un ruido en la cocina le llamó la atención. Al acercarse para ver qué pasaba, descubrió una escena que la tomó por sorpresa: su abuela estaba cocinando tranquilamente.

“Abuela, ¿qué estás haciendo?”, preguntó la joven con curiosidad y algo de incredulidad. “Torta frita”, respondió la mujer con total naturalidad, como si se tratara de la hora más apropiada para una receta criolla.

El diálogo entre ambas continuó con una frase que hizo estallar de risa a miles de usuarios en TikTok. La señora, lejos de mostrarse sorprendida por la pregunta, defendió su rutina con una lógica aplastante: “Yo cocino a la hora que quiero. Tenía ganas de torta frita y me estoy haciendo. Ahora como, me tomo unos matecitos y después, si me agarra sueño, me acuesto de vuelta”.

La escena no solo captó la atención por lo insólito del horario, sino también por la frescura y autonomía con la que la señora manejó la situación a la hora de defender un clásico de la cocina rioplatense, que suele estar asociado a las meriendas en días de lluvia o como acompañamiento del mate.

Su respuesta, cargada de espontaneidad, generó empatía inmediata entre los usuarios. En los comentarios, muchos destacaron la ternura del momento, mientras que otros compartieron anécdotas similares con sus propias abuelas.

“Aplausos para la abuela que entiende el concepto de vivir la vida como se le da la reverendísima gana”, “Dios, cuánto sufrimiento me falta para poder disfrutar de esa vida” y “No veo fallas en su lógica”, son algunos de los mensajes en la publicación que acumula más de 260.000 reproducciones en TikTok.