Más de 200 bomberos de los parques comarcales gallegos, en huelga desde el pasado 15 de junio para reclamar mejores en sus condiciones laborales, se han movilizado en esta jornada delante de la Diputación Provincial de Ourense protagonizando momentos de tensión con los antidisturbios de la Policía Nacional, ya que los primeros llegaron a usar lanzallamas contra la línea de los agentes.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su apoyo a los compañeros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que formaron el cordón policial de protección de la Diputación de Ourense. En la protesta los bomberos usaron también botes de humo, bengalas y petardos.

Puede interesarte

"Bomberos de Diputación de Ourense intentaron entrar, al impedírselo arremetieron incluso con llamaradas contra nuestros compañeros. Parece mentira que personas que saben lo que duele una quemadura hagan estas acciones", ha denunciado el SUP en su cuenta de la red social X, según ha recogido Europa Press.

Las protestas arrancaron el viernes ante la institución provincial de Pontevedra, y esta jornada ha sido el turno de la provincia de Ourense, donde los bomberos se concentraron ante el Pazo Provincial a gritos de "dimisión", "bomberos pobres, nunca máis" o "corrupción", lanzando pintura a la fachada del edificio y además quemando neumáticos frente al mismo, en el centro de la Rúa Progreso.

Puede interesarte

Asimismo, la calle se llenó de humo no solo con la quema de los neumáticos, sino con el uso de botes de humo, bengalas y petardos. Los más de 200 bomberos se concentraron ante la puerta de la sede institucional donde se encontraban decenas de antidisturbios y donde se vivieron momentos de tensión.

Uno de los bomberos resultó herido en la nariz al ser golpeado en el forcejeo. Según fuentes de los bomberos, sufrió una rotura del tabique nasal, por lo que fue llevado en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

Por su parte, el sindicato policial SUP Galicia ha denunciado en redes sociales la "radical" protesta en la que, denuncia, los manifestantes atacaron "con gran violencia y lanzallamas incluido" a los agentes que protegían el recinto oficial. Además, ha anunciado su atención de personarse como acusación particular para reclamar por las lesiones ocasionadas a dos agentes.

"No se puede perder la razón"

En este escenario, ha avanzado su atención de personarse como acusación particular para reclamar por las lesiones ocasionadas a dos agentes.

Así, el presidente provincial ourensano, Luis Menor, quien fue Director Xeral de Emerxencias durante su etapa en la Xunta de Galicia, ha condenado la forma de reivindicarse. "No se puede perder la razón en la fuerza con este tipo de actuaciones", ha criticado afeando los ataques al mobiliario público y a la institución.

"No me parecen los correctos, creo que nos podemos entender de otros modos y así se lo dije", ha explicado y ha trasladado que, "a pesar de la disconformidad con las formas" prioriza escuchar a la gente "y más a personas con las que trabajé durante muchos años y a las que respeto profundamente y sé que me respetan a mí".

La protesta partió de la Alameda frente al edificio principal de Correos, a escasos metros de la Diputación Provincial, manteniendo cerrada la calle durante algo más de dos horas. En el recorrido los bomberos portaron pancartas reivindicativas en las que se podía leer "a nosa loita, a vosa vergoña (nuestra lucha, vuestra vergüenza)".