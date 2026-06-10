Un momento inesperado ocurrió durante una transmisión en vivo de un canal brasileño en la previa del Mundial 2026. Mientras realizaba una cobertura para mostrar el clima festivo y conocer más sobre la cultura mexicana, una periodista terminó protagonizando una escena que rápidamente se multiplicó en redes sociales.

Todo sucedió este martes 9 de junio, cuando la reportera Sofía Miranda realizaba una salida al aire para GE TV, en Brasil, y entrevistaba a un grupo de mariachis.

La intención de la cronista era acercar a los televidentes parte de la identidad cultural mexicana en la antesala del debut de Brasil en la Copa del Mundo. Durante la charla, los músicos respondieron preguntas y compartieron parte de su repertorio.

Sin embargo, el clima relajado cambió de forma sorpresiva cuando, al finalizar la entrevista, el grupo comenzó a interpretar “Cielito lindo” y uno de sus integrantes sacó un revólver del bolsillo para mostrárselo a la periodista.

La reacción de la periodista

Lejos de mostrarse sorprendida o incómoda, la mujer tomó el arma y reaccionó con humor frente a la situación. “Está pesada”, comentó mientras sus compañeros desde el estudio no podían contener las risas.

En medio del intercambio distendido, incluso apuntó la pistola hacia uno de los músicos y, en tono de broma, lanzó: “¡Toca, toca la guitarra!”, simulando exigirle que continuara con la canción.

Luego de unos segundos, devolvió el arma al mariachi mientras el hombre gritaba: “¡Viva México! ¡Viva Brasil!”.

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El video arrasó en redes

La escena no tardó en viralizarse. En cuestión de horas, la grabación acumuló cerca de tres millones de visualizaciones y generó cientos de reacciones entre usuarios de distintas partes del mundo.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como: “Todavía no empezó el Mundial y ya tenemos un momento sublime”, “Cómo amo a los mexicanos”, “Hermanos de distintos países” y “La garota ni se inmutó con el arma”.