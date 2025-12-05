Un sorprendente episodio se vivió en el centro de Recife cuando una mujer de 28 años dio a luz en el interior de una tienda de artículos para bebés. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando la joven, que había ingresado como clienta, comenzó a sentir contracciones intensas que rápidamente derivaron en un trabajo de parto inminente.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Según relataron las empleadas, la mujer avisó del dolor y apenas tuvo tiempo de recostarse en el piso antes de que el nacimiento se desencadenara. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que João Pedro llegó al mundo, mientras las trabajadoras reaccionaban con rapidez para asistirla.

Ana Flávia, consultora del local, contó que la escena fue tan rápida como inesperada. “Ella avisó que estaba con dolor y enseguida se acostó. Cuando vimos, el bebé ya estaba naciendo”, relató. La cajera, Gleice Kelle, tomó la iniciativa en la atención: sostuvo al recién nacido, verificó su respiración y realizó la primera limpieza improvisada en el propio local.

Instantes después, el equipo del SAMU llegó al lugar y trasladó a la madre y al bebé a la Maternidad Barros Lima, donde permanecen en observación pero en buen estado general. Los médicos destacaron que, pese a la falta de condiciones hospitalarias, el parto resultó exitoso gracias a la acción inmediata de las empleadas.

Para cerrar un episodio que conmovió a vecinos y usuarios de redes sociales, la tienda anunció que obsequiará a João Pedro una canastilla completa como regalo de bienvenida, gesto que recibió cientos de mensajes de apoyo y emoción.