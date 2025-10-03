La reciente soltera Evangelina Anderson se vio envuelta en un escándalo mediático cuando comenzó a circular el rumor de que estaría viviendo un affaire con Leandro Paredes, quien se encuentra casado con Camila Galante desde 2017.

Desde el minuto cero, la modelo desmintió cualquier vínculo con el futbolista de Boca, mientras que Galante reveló que su pareja negó siquiera conocer a la ex de Martín Demichelis.

En diálogo con LAM, Evangelina volvió a referirse al escándalo y lamentó que su nombre se vea envuelto en una infidelidad, destacando la familia que el futbolista formó con Galante: “No está bueno que te ensucien y no está bueno por la mujer de Leandro Paredes, que no lo conozco, no lo vi jamás en mi vida, y ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito. Sinceramente, me pongo en el lugar de ella, y me parece fatal”.

🗣️ EVANGELINA ANDERSON HABLÓ DE TODO: “MI PRIORIDAD SON MIS HIJOS”, Y DIJO: "JAMÁS SALDRÍA CON UN HOMBRE CASADO"#LAM en América TV 📺@elejercitodelam @angeldebritooki pic.twitter.com/64aefhBuhJ — América TV (@AmericaTV) October 2, 2025

Además, mencionó el cruce que tuvo con Yanina Latorre en los Martín Fierro, por asegurar que la tenía filmada ingresando a un departamento junto a un hombre casado: “Cuando hablé con Yanina, que dijo que salía con un hombre casado, la invité a que muestre el video. Si es verdad, yo que soy la protagonista, la autorizo a que muestre. ¿Mostró algo?”.

“Jamás saldría con un hombre casado, y lo digo y lo recontra digo. Si hubiera un video no sería tan hipócrita de decir esto en cámara. Yo quiero trabajar y estar con mis hijos”, cerró contundente.