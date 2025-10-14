Gesto de amor
Evangelina Anderson tiene un admirador secreto que le envió románticos regalos: "¿quién es?"
La modelo mostró los regalos que recibió en su casa.
Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis tras 18 años de relación y tendría un admirador secreto que la llenó de regalos en su casa.
"Acabo de llegar a casa que volví de grabar y no saben con lo que me acabo de encontrar, miren esto", dijo en una de sus historias de Instagram, para luego mostrar uno a uno los arreglos florales que tenía en su domicilio.
Un total de 10 arreglos florales de rosas rojas sin tarjeta llegaron a su casa, además de un regalo de la marca internacional Louis Vuitton.
"Una rosa por cada sonrisa que deseo que tengas en este certamen, mucha merd", decía la tarjeta que acompañaba a todos los regalos y que no estaba firmada.
Puede interesarte
"¿Quién es?", se preguntó la modelo, que debutó en "MasterChef Celebrity" y no le cierra las puertas a un nuevo amor.