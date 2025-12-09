El mundo del espectáculo tiene una nueva pareja oficial que antes prefería moverse en las sombras. Hasta hace un tiempo, Fede Bal y Evelyn Botto decían construir una relación fuera de los moldes tradicionales, disfrutando cada momento sin presiones ni compromisos formales. Pero la dupla, que ya se mostró cariñosa durante el recital de Oasis en el Monumental, dio un paso trascendental. Evelyn confirmó en vivo, durante su programa, que por fin está de novia con el conductor, una noticia que cayó como una bomba en la farándula y que pone fin a meses de especulaciones.

Evelyn Botto, de novia con Fede Bal

Durante los últimos tres meses, ambos admitían que salían, pero se cuidaban de ponerle una etiqueta formal a su vínculo. Incluso sostenían que su conexión no era exclusiva y que se sentían cómodos viendo a otras personas. El propio Fede Bal llegó a aclarar en su momento que no quería “oficializar” con alguien para no repetir errores pasados y caer en una infidelidad. Sin embargo, el tiempo y la conexión entre ellos parecen haber cambiado las reglas del juego, llevándolos por un camino más convencional.

"Estoy de novia con Fede Bal"



La confesión se escapó en el programa Tapados de laburo (OLGA), casi sin querer. Evelyn comentaba con sus compañeros que últimamente volvía a “hablar dormida”, y admitió que lo sabía porque alguien se lo “contó”. Ante la curiosidad y la insistencia del panel, integrado por Paula Chaves, Nacho Elizalde y Luli Fernández, y ante su propia incomodidad, Botto no pudo seguir evadiendo. Finalmente soltó que quien se lo dijo fue “el chico con el que estoy saliendo”. Nacho no dudó: “¿Vos estás saliendo con Federico Alfredo Bal?”. Y ella, con una sonrisa, afirmó: “Mi novio, sí”.

A los besos en el recital de Oasis.

La reacción en el estudio fue inmediata y explosiva. Todos sus compañeros y hasta el equipo de producción prorrumpieron en gritos de euforia, corrieron a abrazarla y corearon al unísono “¡está de novia!”. En medio de la celebración, Evelyn se sincerosó y contó que fue ella quien tomó la iniciativa para definir la relación: “Soy muy ansiosa. Me pasaba hace mucho tiempo, estoy contenta y gusto mucho. Hace ocho años que no estaba de novia”, confesó ante los micrófonos.

Además, compartió los motivos que los llevaron a dar este paso: “Nos llevamos muy bien, pero él también viajaba mucho y yo trabajaba. Y en un momento coincidimos y se dio, eso también hay que abrazarlo. Él, donde va, la gente se pone un poco loca, la gente quiere saber. Entonces mucho tiempo lo guardamos y es re lindo, dan ganas de compartirlo cuando te pasa algo así”. Minutos después, no aguantó las ganas y le envió un audio en vivo a Bal para avisarle: “Gordi, te quiero avisar que justo se dio la situación y conté que estamos de novios. Ya está. Espero que tengas un día tranquilo y nada, tenía muchas ganas de contarlo”.

La respuesta del conductor no se hizo esperar. Fede Bal le contestó con otro mensaje de voz, que Evelyn reprodujo feliz en el aire: "Bueno, qué lindo. Qué lindo que lo hayas contado, está muy bien. Ya es momento, ya está. Qué lo sepa el mundo, viejo". Con este intercambio, la pareja blanqueó ante todos un romance que prefirieron cuidar en privado, pero que finalmente decidieron celebrar a plena luz, marcando un nuevo capítulo en sus vidas.