A pesar de las declaraciones anteriores de Fátima Flórez, donde aseguraba que su papel como primera dama no afectaría su carrera, su productor teatral le comunicó recientemente una noticia desfavorable.

Aunque la pareja del presidente Javier Milei debutará el 26 de diciembre en Mar del Plata, el espectáculo ha experimentado cambios significativos desde la asunción del libertario como presidente. Guillermo Marín, su productor teatral, proporcionó detalles sobre las modificaciones implementadas en una entrevista con Socios del Espectáculo.

"Todo está avanzando de manera positiva. Nos encontramos trabajando intensamente, y para ella, esta experiencia ha supuesto un cambio significativo en su vida", comenzó Marín, subrayando: "Desafortunadamente, me hubiera gustado que pudiera participar en actividades de prensa, como asistir a programas de televisión. A pesar de todo, sigue siendo muy popular y sigue siendo la misma persona de siempre, aunque su vida haya experimentado algunos ajustes".

Puede interesarte

Ante la pregunta sobre el cambio en el operativo de seguridad ahora que Fátima es primera dama, el cronista planteó la cuestión. Marín respondió rápidamente compartiendo sus planes al respecto: "Mi plan es reforzar la seguridad en el teatro para evitar cualquier tipo de conflicto. Sin embargo, en cuanto a otros aspectos, no estoy seguro; necesitaré discutirlo con el equipo encargado de su custodia y otras instancias".





Luego, el reportero intentó obtener detalles sobre el nuevo espectáculo, especialmente en relación con las controversias recientes generadas por sus imitaciones. "Las imitaciones, ya sea la de Moria Casán o las políticas, pueden ser polémicas. Marcelo Polino ya anticipó que va a imitar a algunos políticos", señaló el periodista de Socios.

"Es probable que haya imitaciones de políticos", respondió Marín y explicó por qué "Moria" no formará parte del espectáculo. "Quizás no hagamos a Moria, pero no por razones legales, sino porque necesitamos cambiar; no se puede presentar siempre el mismo espectáculo", aclaró el productor y concluyó: "Todavía estamos finalizando la lista de imitaciones porque he preparado una producción muy elaborada, con pantallas y otros elementos. También incluye mapping, así que quiero ver cómo juega con eso. Fátima realizará interpretaciones de artistas extranjeros, como Taylor Swift. Será interesante".