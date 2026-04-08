Una mujer protagonizó un violento episodio dentro de una comisaría de Santiago del Estero al agredir a su hijo menor de edad cuando fue a retirarlo. El joven había sido demorado junto a otros dos adolescentes tras un intento de robo de un auto, y la escena quedó registrada en video.

Según se observa en las imágenes, el joven se encontraba sentado en una silla dentro de la dependencia policial, custodiado por un efectivo y en compañía de sus cómplices. Al llegar, la madre se dirigió directamente hacia él y comenzó a golpearlo.

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MADRE DA CASTIGO EXTRA A HIJO POR ROBO DE AUTO



PENSÓ QUE LO SALVARÍA PERO RECIBIÓ MÁS GOLPES EN LA COMISARÍA



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Dos jóvenes fueron atrapados por la policía mientras intentaban robar un auto. Al llegar la madre de… pic.twitter.com/0zwTZ1WDb2 — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) April 1, 2026

Primero le propinó una serie de golpes de puño, mientras el chico intentaba cubrirse la cabeza y el rostro con el antebrazo. Enardecida, luego la mujer se quitó una ojota y continuó agrediéndolo con el calzado, hasta que debió intervenir un agente para frenar la situación.

Del video, que causó furor en redes sociales y donde la reacción de la madre generó tanto adhesiones como cuestionamientos, no se dieron a conocer los nombres ni las edades exactas de los involucrados, como tampoco se revelaron detalles adicionales sobre el estado procesal de los menores.