Un hombre que había ingresado a una concesionaria para conocer un auto eléctrico chino protagonizó un insólito accidente al poner en movimiento el vehículo de manera accidental. El episodio ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El hecho tuvo lugar en una concesionaria de la marca BYD, ubicada sobre la avenida Carlos Pellegrini, en el centro porteño. El cliente se encontraba inspeccionando el interior de un vehículo 0 kilómetro cuando, al manipular sus controles, accionó accidentalmente la palanca automática.

En cuestión de segundos, el automóvil comenzó a desplazarse hacia la salida del comercio, sin que el hombre pudiera detenerlo.

🚨FUE A CONSULTAR A UNA CONCESIONARIA POR UN AUTO, LO ACELERÓ SIN QUERER Y ROMPIÓ TODO Ocurrió en #CABA cuando un cliente aceleró accidentalmente, rompió el vidrio y terminó chocando contra un puesto de diarios. Dos personas se salvaron de milagro. #viral https://t.co/8bGBVvamte — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) October 21, 2026

Atravesó la vidriera y terminó contra un puesto de diarios

Las imágenes muestran cómo el vehículo se dirige hacia el frente de la concesionaria, mientras las personas presentes reaccionan ante la inesperada situación.

Una mujer que también estaba observando el automóvil logró correrse a tiempo y evitar ser alcanzada. Por su parte, un vendedor se apartó rápidamente cuando advirtió que el vehículo avanzaba sin control.

El auto atravesó la vidriera del local y continuó su recorrido hacia la vereda. Debido a la pendiente del lugar, tomó velocidad y terminó impactando contra un puesto de diarios, cuya estructura quedó seriamente dañada.

El accidente también afectó a una camioneta que se encontraba estacionada en la calle, ya que parte de la estructura del puesto cayó sobre ella.

A pesar de la magnitud del choque y los daños materiales, las personas que estaban cerca del vehículo lograron ponerse a salvo.

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Intervino la Policía y se inició una causa por daños

Tras el accidente, intervino personal de la Policía de la Ciudad, que dio aviso a la Unidad de Flagrancia Este.

Desde la Justicia dispusieron notificar al conductor involucrado en el episodio en el marco de una causa por daños materiales.

El video del accidente comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención por la secuencia inesperada: lo que había comenzado como una visita para conocer un auto eléctrico terminó con la vidriera de la concesionaria destruida y un puesto de diarios dañado.