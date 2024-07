Tras las controversias surgidas en el último episodio de "Gran Hermano 2024", otro escándalo estalló recientemente involucrando a Catalina Gorostidi, quien había criticado duramente a la producción del reality conducido por Santiago Del Moro. Gastón Trezeguet, molesto por las frecuentes ausencias de Catalina en el programa "Se Picó", anunció su despido en vivo durante el programa "República Z".

Durante la transmisión, mientras analizaban los momentos destacados de la consagración de Baustista Mascia, una imagen de Catalina junto a Virginia Demo y Florencia Regidor provocó la reacción de Trezeguet.

"Aquí están las chicas. Cata nos ha dejado plantados para ir a All Access toda la semana y falta a su trabajo en 'Se Picó'. Puede considerarse automáticamente despedida", expresó con firmeza Trezeguet. Momentos antes, Walter "Alfa" Santiago respaldó la decisión de Gastón afirmando que "no la veremos más por aquí".

Catalina había justificado previamente sus ausencias argumentando que Telefe había tomado la decisión debido a un tuit polémico dirigido hacia la producción del programa. En un directo en Instagram, la médica explicó las consecuencias de sus acciones: "Recibí llamadas telefónicas indicándome que no podía participar en debates como castigo. También se me prohibió asistir a 'Se Picó' y me retiraron de todos los streams de Telefe".

Poco después, la sanción contra Catalina fue levantada y volvió a ser vista en pantalla, lo que genera incertidumbre sobre si el anuncio de despido de Gastón Trezeguet fue en serio o simplemente un comentario humorístico. Mientras tanto, "Gran Hermano 2024" sigue siendo un fenómeno televisivo en Argentina, con una amplia repercusión en otros medios y redes sociales, donde los fanáticos debaten activamente sobre los participantes y el contenido del programa.