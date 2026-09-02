Video: golpeó a un robot en una tienda y segundos después recibió una inesperada respuesta
El episodio ocurrió en una tienda de electrónica de Sarátov, Rusia. Un cliente empujó y golpeó a un robot humanoide exhibido en el local y, segundos después, el androide respondió con una patada. El personal intervino y decidió apagarlo.
Un particular episodio ocurrido en una tienda de electrónica de Sarátov, Rusia, se volvió viral después de que un robot humanoide reaccionara contra un cliente que lo había empujado.
El androide, apodado Sioma, se encontraba exhibido dentro del comercio cuando un hombre se acercó y lo golpeó. En las imágenes se observa que, pocos segundos después, el robot responde con una patada en dirección al cliente.
La situación llamó inmediatamente la atención del personal del establecimiento, que intervino para evitar que el episodio continuara y terminó apagando al robot.
El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios compararon la escena con películas de ciencia ficción y, especialmente, con la saga Terminator.
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La secuencia generó una ola de bromas y comentarios por la inesperada reacción del androide, que pasó de ser una atracción dentro del comercio a convertirse en protagonista de uno de los videos virales del día.