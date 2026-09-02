Un particular episodio ocurrido en una tienda de electrónica de Sarátov, Rusia, se volvió viral después de que un robot humanoide reaccionara contra un cliente que lo había empujado.

El androide, apodado Sioma, se encontraba exhibido dentro del comercio cuando un hombre se acercó y lo golpeó. En las imágenes se observa que, pocos segundos después, el robot responde con una patada en dirección al cliente.

Rise of the machines in Russia.



A robot at a store in Saratov glitched and went full kung fu mode after a customer pushed it.



Workers had to send Syoma the robot for a reboot. pic.twitter.com/eEmS6vpb33 — Chay Bowes (@BowesChay) September 2, 2026

La situación llamó inmediatamente la atención del personal del establecimiento, que intervino para evitar que el episodio continuara y terminó apagando al robot.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios compararon la escena con películas de ciencia ficción y, especialmente, con la saga Terminator.

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La secuencia generó una ola de bromas y comentarios por la inesperada reacción del androide, que pasó de ser una atracción dentro del comercio a convertirse en protagonista de uno de los videos virales del día.