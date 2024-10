Este viernes, se disputó el clásico del básquet en Mar del Plata entre Quilmes y Peñarol por la Copa Juan Pablo Sánchez, en homenaje al escolta mendocino que murió en 202, y terminó de la peor manera. Sobre el final, los hinchas protagonizaron una batalla campal y el partido tuvo que ser suspendido.

Quilmes - Peñarol, suspendido por incidentes. Ganaba el "tricolor" 62 a 48. pic.twitter.com/sUXmaW16mU — 10Noticias (@10noticiasmdq) October 5, 2024

Cuando faltaban poco más de 2 minutos para el final del partido, con la victoria parcial de Quilmes, los hinchas comenzaron a revolear trompadas, patadas y hasta voladura de butacas al aire, en una de las tribunas.

En ese sentido, el personal de seguridad e Infantería intervinieron para frenar la violencia en el Polideportivo Islas Malvinas, donde finalmente se impuso el Cervecero.

Qué dijo el DT de Quilmes tras los incidentes en las tribunas

“Es una lástima porque era una fiesta, es increíble que en un partido no oficial se viva esto. Terminar así no tiene sentido, no lo comparto de ninguna manera”, comenzó expresando el entrenador de Quilmes, Ezequiel Medina, en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: “Nos arruinó el final, porque creo que se iba a dar una muy buena victoria. Quedaba poco, estábamos 15 puntos arriba. Valoro el esfuerzo de los chicos, jugamos muy bien, pero nos vamos fastidiosos por el cierre, no merecíamos terminar así”.

TODO MAL ⚠ Lo que se esperaba fuera una fiesta del básquet marplatense terminó con una batalla campal en pleno Polideportivo.



La Copa Ciudad de Mar del Plata se la llevó Quilmes pero el partido no pudo terminar por la violencia que se desató en la platea pic.twitter.com/aBh3ody3KX — MdpYa (@InfoMdpya) October 5, 2024

Batalla campal en un partido entre la Selección Argentina Sub15 y Ecuador

La Selección Argentina Sub15 cayó por 1 a 0 ante Ecuador en un amistoso de preparación para el Sudamericana en Bolivia. Sin embargo, el foco estuvo puesto en lo que sucedió sobre el final del partido, donde hubo piñas, patadas y expulsiones.

El pasado jueves, ambos equipos habían disputado otro amistos y había terminado en empate 2-2. Mientras que este lunes, la Tri se llevó la victoria sobre el cierre del partido que se disputó a puertas cerradas en el estadio Capwell.

Tras el gol de la victoria de Ecuador, un jugador de la Selección Argentina Sub15 recibió un golpe y quedó en el piso. En ese momento, se armó una batalla campal con los futbolistas de ambos equipos, mientras el árbitro del encuentro mostraba una tarjeta roja.

En las imagenes que se viralizaron en las redes sociales, se puede ver a los futbolistas de ambos seleccionados a las piñas y patadas. Hasta un jugador ecuatoriano sacó el banderín del córner y comenzó a correr a los jugadores argentinos.