Un impactante accidente causó conmoción en la Avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba a la altura del barrio Cerveceros este martes al mediodía.

El choque, que quedó captado en cámaras policiales, se dio luego de que un auto embistiera desde atrás a una camioneta.

La camioneta se dio vuelta por el choque y en ese momento golpeó a un camión que avanzaba por el costado.

Puede interesarte

En el lugar se hicieron presentes fuerzas policiales para agilizar el transito de la zona. Se desconoce si hubo heridos.



