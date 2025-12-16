Accidente vial
Video impactante: un violento choque Córdoba dejó varios vehículos dañados
Un auto embistió a una camioneta de atrás y provocó el vuelco de la misma.
Un impactante accidente causó conmoción en la Avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba a la altura del barrio Cerveceros este martes al mediodía.
El choque, que quedó captado en cámaras policiales, se dio luego de que un auto embistiera desde atrás a una camioneta.
La camioneta se dio vuelta por el choque y en ese momento golpeó a un camión que avanzaba por el costado.
En el lugar se hicieron presentes fuerzas policiales para agilizar el transito de la zona. Se desconoce si hubo heridos.
