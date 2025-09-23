Imputaron por abuso sexual al hombre que agredió a una mujer el martes de la semana pasada en el interior del ascensor de un edificio de oficinas ubicado en el sur de la ciudad de Santa Fe. En la misma audiencia se definió que continuará tras las rejas.

La fiscal Luciana Escobar Cello atribuyó a Gastón Rodrigo Mieres, de 35 años, la autoría del delito de “abuso sexual simple”, tras lo cual solicitó la prisión preventiva. Los abogados Clemente Rodríguez Moreno y Alejo Almirón Petrone, quienes asumieron la defensa, decidieron consentir la aplicación de la cautelar.

La audiencia se realizó este martes pasado el mediodía, en los tribunales locales. La misma fue presidida por la jueza penal Cecilia Labanca, quien dispuso la prisión preventiva sin plazos para Mieres.

Fue detenido el viernes.

La víctima acudió a la sala 3 del Palacio de Justicia y, a puertas cerradas, realizó una declaración. Manifestó sentir mucho temor.

La siguió

La agresión ocurrió el martes 17 de septiembre en un edificio de oficinas ubicado sobre calle Sara Faisal al 1700. Según la atribución delictiva, Mieres engañó a una persona para que le permitiera ingresar.

Una vez dentro, merodeó por el edificio, subió hasta el séptimo piso y luego volvió al hall de entrada. Allí se quedó mirando su celular, mientras otros pasaban, hasta que la víctima arribó y, sin prestarle mucha atención, se dirigió al ascensor.

Fue entonces cuando Mieres la siguió y subió con ella, cerrando la puerta detrás de él. Cuando el ascensor comenzó a funcionar, la abordó sorpresiva y violentamente, tapándole la boca con una mano para abusar de ella con la otra.

La víctima forcejeó con él, pero esto no lo frenó. Cuando se detuvieron en el segundo piso, el agresor se fue corriendo, bajó por las escaleras y desapareció.

Identificación y detención

Los gritos de la mujer alertaron a quienes estaban cerca, que la socorrieron y llamaron a la Central de Emergencias 911. La víctima contó lo sucedido y, ya en sede policial, brindó un relato más detallado y aportó los registros de las cámaras de seguridad del edificio. Un médico policial constató lesiones en la espalda, las manos y el rostro de la mujer.

Intervino la jueza Labanca.

Tras la denuncia, intervino la Policía de Acción Táctica y personal de la Motorizada, y se notificó de lo ocurrido a la fiscal Escobar Cello, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del MPA.

Los investigadores lograron individualizar al sospechoso. Las cámaras de seguridad del edificio aportaron evidencia clave, ya que registraron el ingreso y la salida del hombre.

Con la identificación, se ubicó su vivienda y su lugar de trabajo -una empresa de limpieza- y se dispuso la realización de operativos en las inmediaciones para lograr dar con Mieres.

Cuando los uniformados acudieron a su domicilio, fueron atendidos por la pareja del imputado, quien les contó que lo reconoció en las imágenes que se viralizaron y lo llamó para preguntarle qué había pasado. “Me decía ‘dejame pensar, dejame pensar, yo no hice nada’”, recordó.

Finalmente, Mieres fue detenido el viernes y le secuestraron el teléfono celular. Ahora, continuará preso mientras el proceso judicial avanza.