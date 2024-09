En las últimas horas, se difundió en las redes sociales el video de un hombre que se niega a pagar un peaje en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Con el argumento de que la ruta 14, por la cual se encontraba transitando, estaba en mal estado, el conductor le informó al empleado del peaje que no abonaría la tarifa, mientras filmaba su reacción.

El propio conductor comenzó a grabar el insólito cruce cuando estaba llegando al peaje Yeruá, ubicado al sur de la localidad de Concordia, sobre la autovía Artigas. Al llegar al puesto de cobranza, en la noche, el hombre se dirigió al empleado presente para pedirle, sin más, que le levantara la barrera puesto que estaba decidido a no pagar.

"Buen día señor, peaje Concordia, le informo que me niego a pagar el peaje. La ruta habitualmente está abandonada desde Corrientes, así que le pido amablemente que me libere el paso", manifestó el conductor con un tono dominante. Por su parte, el empleado se mostró sorprendido por la actitud del hombre, pero le aseguró que se comunicaría con sus supervisores para ver qué se podía hacer con su reclamo.

Sin embargo, ante la respuesta del trabajador, el conductor volvió a insistir en que le levantara la barrera. "Hable con su supervisor, pero a partir de este momento, tiene un minuto, y cualquier daño que pueda ocurrir queda bajo su responsabilidad", amenazó, mientras el empleado estaba en llamada con sus jefes.

Mientras tanto, el hombre que esperaba en su vehículo seguía mostrando su descontento con el estado de la ruta 14, que se convierte en autovía en ese tramo: "Desde hace años no cortan el pasto, no hay asistencia mecánica, técnica, no hay auxilio, no hay nada. Entonces, al no existir la contraprestación por lo cual ustedes me están cobrando el peaje hace años, yo me niego a pagar".

Enseguida, el empleado intentó calmarlo reiterando que estaba consultando a sus superiores. A pesar de ello, el hombre sostuvo: “No me importa. Tiene un minuto”. La comunicación por teléfono fue breve, por lo que rápidamente el trabajador le avisó al conductor que efectivamente podía pasar. Acto seguido, levantó la barrera, posibilitando la circulación del automovilista.

En redes sociales como X, Facebook e Instagram el video viral causó revuelo, generando discusiones sobre el estado de la ruta y la actitud que tuvo el hombre para con el empleado. “El argumento 100% válido. Debería aprender a tener humildad y pedir las cosas de otra manera, porque el empleado no tiene la culpa si se le canta hacer daños (que no van a ser responsabilidad del empleado)”; “El empleado no tiene nada que ver, lo pidió respetuosamente según él, pero ni chau ni gracias no disculpa la molestia dijo”; “Multa por no pagar peaje, otra por usar el celular y otra más por querer desquitar sus frustraciones con un empleado”; “Baja y anda a hablar con administración. ¿Qué culpa tiene el tipo que está laburando en la cabina?”; “Exponerlo así al chico que está en su puesto de trabajo me parece de innecesario”; “Si todos hiciéramos lo mismo qué potencia seriamos”; “Es parte de los derechos del Consumidor, hay que hacerlos respetar”.