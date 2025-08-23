Un viaje de pesca en Cayo Costa, Florida, terminó de forma dramática para Shawn Meuse, quien fue mordido en la pierna por un tiburón limón al intentar tomarse una fotografía con el animal durante la celebración de su cumpleaños. El incidente provocó que fuera hospitalizado y sometido a cirugía, así lo informó ABC.

El ataque se produjo cuando Meuse y otro pescador capturaron un ejemplar de aproximadamente 1,8 metros. En el momento en que preparaban su devolución al mar, Meuse sostenía al animal para una foto, pero el tiburón reaccionó y lo mordió. Según el relato de Meuse obtenido por Gulf Coast News, se encontraba sujetándolo y listo para liberarlo cuando ocurrió el ataque: “No se sabe qué va a hacer un animal salvaje, ¿sabes? Y eso ocurre, estamos en su territorio durante este tiempo”.

En respuesta a la emergencia, los servicios de auxilio acudieron al extremo sur de la playa de Boca Grande. El Departamento de Bomberos de Boca Grande aplicó un torniquete en la pierna de Meuse para controlar la hemorragia antes de su traslado en helicóptero al Centro Médico Gulf Coast, donde fue intervenido.