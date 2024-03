Jack Black lanzó un divertido video donde se lo ve interpretando con su genial y exagerado estilo el célebre hit de Britney Spears, “Baby One More Time”.

El actor filmó la canción en plena premiere mundial de Kung Fu Panda 4 en Los Ángeles, donde se lo puede ver actuando junto a Kyle Glass, con quien llevan adelante el proyecto actoral-musical Tenacious D, y dando pasos de baile e improvisando tomas de artes marciales junto a un enorme muñeco del oso Po, así como grandes celebridades que forman parte del film, como el mismo Dustin Hoffman y Bryan Cranston.

El actor que trascendió también por su pasión por la música y la gracia especial para interpretarla, en películas como la legendaria School of Rock (2003) y Tenacious D in The pick of Destiny (2006), había publicado en redes sociales un clip de 20 segundos, de entre casa, en el que cantaba por un acompañado de Glass un fragmento del tema de Spears.

El éxito fue tal, que Black decidió hacer una versión más producida durante la premiere del nuevo film de la saga de DreamWorks.

Cómo nació la idea

El cómico declaró al sitio The Hollywood Reporter que el director de la película, Mike Mitchell, le había sugerido que Tenacious D hiciera un tema para cerrar el film.

“¿Podemos hacer Britney Spears?’”, dijo el actor que le preguntó al realizador y que así surgió la idea de hacer “Baby One More Time”.

Black también bromeó y le envío un mensaje a la famosa cantante, confesándole que espera cantar con ella. Black le aclara que “está esperando que suene el teléfono”.