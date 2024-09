Kami Franco, la influencer de gran popularidad, reveló en sus redes sociales un curioso contratiempo que la llevó a posponer una importante cirugía plástica.

kami franco tenia que hacer ayuno porque se iba a operar, no se resistió y SE COMIÓ UN SANGUCHE pic.twitter.com/bMvAJICqgq — ¿ porque es tendecia ? (@sexoalamod4) September 11, 2024

En un video compartido junto a su cirujano, la joven explicó que la operación no pudo realizarse debido a un incidente previo.

"Tenemos una situación bastante peculiar", comenzó el médico en el video. "Me levanté muy temprano y, en el camino hacia la clínica, Kami pidió parar para comprar un sanguche. Cuando no comes, te sientes mareada, así que le pedí un mordisco", relató Kami.

La influencer confesó que comió algo antes de la operación, y el cirujano explicó que esto podría provocar complicaciones durante la cirugía, por lo que decidieron reprogramarla para otro día.