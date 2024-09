La China Suárez vivió un incómodo momento este viernes cuando en una conferencia de prensa le preguntaron por el piloto Franco Colapinto. Fue en medio del estreno de "Linda", film donde la ex Casi Ángeles es protagonista.

En este marco, una periodista le preguntó por Franco, con quien tuvo un intercambio virtual luego de que el piloto haya ganado reconocimiento por correr en la Fórmula 1.

“¿Cuál es tu vínculo o lo conoces a Franco Colapinto?” le consultó la notera a la China , una pregunta que generó un ambiente muy incómodo dentro de la conferencia. La actriz decidió hacer oídos sordos y miró su celular para poder evadir completamente el controvertido interrogante.

Junket de la película “Linda” de la China Suárez.. una periodista le preguntó por COLAPINTO… que desssassste pic.twitter.com/9a07FuVbPV — Soffi (@sofiaaubeda) September 13, 2024

Minutos más tarde de esta situación, la cantante se retiró del lugar, pero justificó que fue por otros motivos. Aunque, nace la leve sospecha que fue a causa de esta pregunta que descolocó de manera visible a la China.

Puede interesarte

La vinculación entre el argentino y la ex Casi Ángeles comenzó cuando Colapinto empezó a seguir en Instagram a la actriz y esta no tardó en devolverle el follow. El joven había celebrado este hecho en su cuenta de X, pero luego borro el post que decía: “Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y le dice alejate, no che”.