Ambas participantes que supieron ser muy amigas mantienen un enfrentamiento muy fuerte y recientemente tuvieron una acalorada discusión.

Midiéndose cada paso que dan o dejan de hacer, la desconfianza es total y la tensión se percibe en el aire. Previo a que ingresaran al zoom para llevarse adelante la prueba del líder semanal, la cual ganaron Martín Ku y Bautista Muscia, las ex amigas se agarraron mal.

Al notar Juliana que uno de los chicos había dibujado una “J” sobre el mate, se sintió tan acorralada por ellos que descargó toda su bronca. Acusando un posible complot que están haciendo a sus espaldas, no dudó en advertir lo que pasa.

“No es complot. Complot es usar los anillos para hacerlo”, le respondió Catalina muy furiosa. Revelando uno de sus grandes secretos que ella usó durante su amistad, dejó al descubierto a Furia y la atacó de una forma inesperada.

En un acto de sinceridad total, Gorostidi le contó a que en su momento le hizo la fulminante por pedido de Scaglione. Pero como ya no la cuida más y está enfrentada a ella, ventiló fuertes reproches y hasta le pidió que manejara su inseguridad.

“Nadie hace complot, la única que lo hace sos vos. No es tu jota, no sos tan importante”, lanzó . Tocarle el orgullo a Furia fue algo que no dejó pasar y sacó chapa por el tiempo en el que está dentro del reality, como así también el personaje que logró crear.

“Sí, soy importante. Lo que pasa es que a vos te jode, parece. A mi no me jode nada, estoy re contenta que estés acá en la casa, te pedí un montón. Me estás faltando el respeto, Catalina. Igual que lo hizo Joel con Emma. Yo te pedí un montón y toda la gente lo sabe, gracias a Dios”, gatilló Furia.

En una discusión que no parece tener fin, todo culminará cuando se vaya una de las dos. “Yo no entré porque vos me pediste, cariño. Entré porque la gente me votó”, le dijo la pediatra a su compañera. Previo a que la producción cortara la trasmisión, el último mensaje de Juliana fue muy fuerte: “La gente ve todo, cómo me sacan el cuero en ese cuarto, todas, bolu… Y unos pares más que no sé cuántos son. ¿Tanto miedo tenés?”