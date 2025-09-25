Un insólito robo generó indignación en los vecinos de Mar del Plata. Esta vez, delincuentes aparecieron a bordo de una grúa, para llevarse un camión que estaba estacionado en la puerta de un taller mecánico.

El episodio ocurrió durante la noche del domingo, pero se conoció en las últimas horas, después de que se difundiera el video en el que se ve a los ladrones trasladando el vehículo de gran porte.

El hecho tuvo lugar afuera de un taller ubicado en Pacheco de Melo al 3700, en el barrio Faro Norte, en la zona sur de Mar del Plata, minutos después de las 22. El camión en cuestión pertenecía a Unión del Sud, una cooperativa encargada de brindar servicio de internet en la ciudad.

#MardelPlata Insólito video: con una grúa, robaron un camión de un proveedor de internet y se lo llevaron a tiro



👉La nota competa en https://t.co/1DAlHlYW3H pic.twitter.com/jou53gI6hu — 0223 (@0223comar) September 24, 2025

De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, se trataba de un Dodge DP-800 175 verde con brazo hidráulico que la empresa había comprado a principios de septiembre en la localidad bonaerense de Chillar.

Sin embargo, cuando era trasladado a Mar del Plata sufrió un desperfecto mecánico, por lo que tuvo que ir directo al taller para ser reparado. Al momento del robo, no tenía el motor, ya que había sido retirado para su arreglo.

La sorpresa fue que en medio de la noche, los delincuentes se acercaron al lugar preparados para llevárselo. “Lo engancharon y se lo llevaron. Evidentemente, los que lo fueron a buscar sabían algo”, señaló Arturo, miembro de la cooperativa afectada.

“No puede ser que se roben un camión a tiro, crucen media Mar del Plata y no puedan encontrar a dónde fue”, concluyó indignado.