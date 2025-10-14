La cámara de seguridad de una estación de servicio en San Salvador, Entre Ríos, registró que el miércoles 8 de octubre a las 03.00hs Pablo Laurta cargó nafta en el vehículo de Martín Sebastián Palacio, lo que confirma que el acusado del doble femicidio en Córdoba mató al remisero tiempo antes.

Conforme al video al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, se constata la presencia del auto Toyota Corolla blanco, con el que Palacio había arribado a la provincia de Entre Ríos, en una estación de servicio en la ciudad de San Salvador.

🚓 Pablo Laurta cargó nafta en el vehículo del remisero Martín Palacio, fue en una estación de servicio en San Salvador, Entre Ríos, el 8 de octubre a las 03.00hs aseguran que viajaba solo y habría matado al chofer tiempo antes.



Aun así, en ese documento se detalla que del lado del conductor estaba Laurta y no Palacio, por lo que se comprueba que el homicidio ocurrió tiempo antes.

En la jornada del lunes se halló un cadáver en la zona donde se localizó la última señal del celular de Palacio y, pese a que todavía no se confirmó que se trate del chofer, las autoridades provinciales indican que en “un 99%” es el remisero.