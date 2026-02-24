La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le retuvo la licencia de conducir a un hombre que le enseñó a manejar en plena Ruta Nacional 40 a su hijo adolescente, lo que puso en riesgo al menor, así como también a otros automovilistas que dieron aviso a las autoridades por las maniobras peligrosas.

🚨 ENSEÑÓ A MANEJAR A SU HIJO DE 16 AÑOS EN PLENA RUTA Y SIN LICENCIA

- Fue en Río Negro, en la ruta 40. pic.twitter.com/FYYkm3UvB7 — Vía Szeta (@mauroszeta) February 24, 2026

El hecho ocurrió en el kilómetro 2056 de la Ruta Nacional 40, en cercanías a Dina Huapi, en la provincia de Río Negro, cuando otros conductores alertaron la presencia de una camioneta blanca que circulaba de manera imprudente.

Los agentes de la ANSV interceptaron al rodado y allí constataron que quien conducía la camioneta era un chico de 16 años, que estaba acompañado por su padre.

En su justificación, el adulto manifestó que le “estaba enseñando a manejar”, “que habían salido muy temprano” y que “había poco tránsito”.

Sin embargo, las autoridades le remarcaron la gravedad de la situación, no solo porque se trata de una ruta nacional altamente transitada, sino porque también se observó que el vehículo se detuvo al menos tres veces durante la maniobra.

Como resultado del procedimiento, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a la retención de la licencia del padre.

“El hecho dejó en evidencia una conducta profundamente irresponsable: permitir que un menor sin licencia ni formación previa conduzca, agravado por hacerlo en una ruta de gran caudal vehicular”, expresaron desde la ANSV.