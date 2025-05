Fabiana Cantilo tenía previsto realizar una gira por varias ciudades de Estados Unidos, pero el plan se desmoronó en las últimas horas luego de que su equipo anunciara oficialmente la suspensión de las fechas por “razones ajenas al artista y la producción”. Si bien el comunicado fue breve y se limitó a informar sobre el procedimiento para solicitar el reembolso de las entradas, fue la propia artista quien decidió ampliar la información en sus redes sociales.

Fiel a su estilo directo, Cantilo compartió un video en Instagram en el que explicó que el verdadero motivo detrás de la suspensión es un conflicto con su visado para ingresar a Estados Unidos. “Me aconsejaron que no hable, pero no puedo con mi genio. Tengo que explicar”, comenzó diciendo, antes de relatar que el problema surgió cuando, durante la entrevista para obtener la visa, fue honesta sobre su pasado con las drogas.

“Yo saqué a la luz que estoy en recuperación hace 13 años. El tipo me preguntó si tenía problemas con las drogas. ‘Sí, pero hace mucho’, le digo”, relató. Luego, agregó que en visitas anteriores había ocultado esa información para poder ingresar sin problemas: “Las otras veces que fui a Estados Unidos, que fui millones de veces, mentí. Porque si paré de drogarme hace trece años, antes me drogaba”.

La artista ironizó sobre la situación, señalando que ahora podría ser castigada por decir la verdad: “Están viendo si me dan o no me dan la visa por decir la verdad. Es como todo al revés. Al final es muy gracioso”.

Cantilo también hizo una reflexión sobre las consecuencias de haber hecho pública su historia de superación: “Es un momento super heavy en Estados Unidos y, cuando vas a entrar te preguntan si tuviste problemas con las drogas. Pero, como Gastón Pauls y yo rompimos el anonimato para ayudar a otras personas para que vean que se puede vivir sin drogas, ahora viene con un castigo”.

Con algo de resignación, concluyó: “Todo es por algo, por ahí me iban a matar allá”. Y sobre el estado actual del trámite, aclaró que aún no tiene novedades: “Nadie me juna a mí en Estados Unidos, soy una hormiga más. Está lento el asunto entonces no podíamos seguir con la gira”.