Un hombre escapó de ladrones armados que querían robarle el auto y en la huida atropelló a una vecina.

La desesperante secuencia ocurrió en Villa Adelina, partido de La Matanza.

Ariel estaba por llevar a su hijo de 7 años a un partido de fútbol cuando, una vez dentro el auto, fueron sorprendido por tres ladrones armados.

Puede interesarte

Inmediatamente, el hombre atinó a huir: le pidió al menor que agachara la cabeza y aceleró a toda velocidad por la vereda.

En medio de la desesperación, Ariel no pudo ver que en su camino se encontraba Eva, su vecina.

“Pobrecito, él se defendió, defendió la vida de su hijo y su vida. No se puede vivir así”, expresó la mujer que, por el choque sufrió fractura de muñeca y codo y diez puntos en la mano.

“Él salía contento a llevar a su hijo al club y no me vio en la vereda y pasó a toda velocidad. Solo me agarró con el espejo retrovisor. Es un milagro”, expresó Eva.

Lejos de guardar rencor para con Ariel, contó que son “vecinos de toda la vida": "Yo no entendía qué había pasado, pensé que se había equivocado porque el auto es automático. En ese momento no me di cuenta de los delincuentes. Cuando vi las imágenes me quería morir. Pobrecito, dio vuelta la manzana y me vio a socorrer ”.

Ariel, por su parte, contó que es la cuarta vez que sufren un robo en la zona: "Tenía el auto en automático cuando se paró el vehículo al lado y se bajaron tres, armados. Le dije a Bauti que bajar la cabeza, yo también me agaché y aceleré por la vereda. Nunca la vi a Eva, solo sentí un golpe en el espejo. Cuando bajé por el espejo vi que ellos doblaron, di vuelta manzana. Quería volver a ver qué había pasado. Cuando la vi a Eva traté de asistirla".

Puede interesarte

"Tenía miedo de que me lleven el auto con el nene arriba. Pasa siempre y no hacen nada", expresó Ariel.

Eva, en tanto, se mostró muy indignada y resignada con los reiterados hechos de inseguridad en La Matanza: “Esperamos que la Policía tome cartas en el asunto porque acá ya es imposible vivir, es la boca del lobo”.

"No hay horario. A mi marido también le robaron el auto. Acá en Villa Celina es un desastre. Todo es un desastre. Todos los días pasan estas cosas. Es tierra de nadie. Si los agarran entran por una puerta y salen por la otra. La Policía no hace absolutamente nada. Dicen que no hay vehículos, ¿y todos los impuestos que pagamos? No se dónde están”, expresó ante los medios.