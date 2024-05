En el inicio del partido entre Boca Juniors y Nacional Potosí por la última fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, se vio a Leandro Paredes en la segunda bandeja de La Bombonera, donde se ubica La Doce, la famosa barra del club. El mediocampista de la Roma y campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022 estuvo con los líderes de la barra, Mauro Martín y Marcelo Aravena, mientras Rafael Di Zeo sigue en el listado del derecho de admisión tras el secuestro de armas en uno de los micros de la hinchada.

En las imágenes, Paredes aparece junto a Gabriel Martín, hermano de Mauro y ex profesor de boxeo de Di Zeo, quien no posee causas judiciales. Durante su estancia en la popular, el exjugador del PSG, de 29 años, lució un buzo azul con el escudo de Boca Juniors y luego se trasladó a uno de los palcos para seguir el partido.

Mauro Martín era el líder de La Doce en 2010 cuando Paredes debutó en la Primera de Boca Juniors en 2011 con solo 17 años. Paredes jugó 31 partidos y marcó 5 goles antes de emigrar a Italia en 2014 para unirse al Chievo Verona. En los inicios de Paredes, Di Zeo estaba en prisión, por lo que Mauro Martín se mantuvo al mando de La Doce hasta 2013, cuando Fido Debaux asumió el liderazgo hasta 2015.

Cada vez que regresa a Argentina, Paredes visita La Bombonera y se lo vio esta semana en el predio de Ezeiza, donde saludó a su ex compañero y actual presidente del club, Juan Román Riquelme. Aunque juega en Europa desde hace una década, Paredes ha manifestado su amor por Boca Juniors y no descarta un posible regreso en el futuro. Actualmente, tiene contrato con la Roma hasta junio del próximo año.

"Cuando hablé con Riquelme me dijo que él sabía que me quedaba tiempo en Europa, que no me iba a mandar nada para que vuelva y que yo tome la decisión tranquilo. Él me dijo ‘tengo 4 años de gestión, antes de esos 4 años tienes que venir’. Lo dije siempre: quiero volver cuando todavía me sienta bien y darle lo mejor de mí al club. Así que antes de estos 4 años estaré de vuelta en el club", comentó Paredes en una entrevista con ESPN en enero de este año.

El que es campeón del mundo mira a Boca desde donde quiere! Leo Paredes arriba del paraavalanchas! Aguante Boca siempre!💙💛💙 pic.twitter.com/038Q69zEzU — ⚓️Mariano Volpini 💙💛💙 (@Volpini_Mariano) May 30, 2024

El último futbolista que se mezcló con La Doce fue el español Ander Herrera, quien asistió al partido homenaje a Riquelme en junio del año pasado. En otros clubes argentinos, Exequiel Palacios se dejó ver con la facción Beccar de Los Borrachos del Tablón durante el Trofeo de Campeones que River le ganó a Rosario Central en diciembre. Más atrás en el tiempo, Marcos Rojo fue visto con el Gato Socio en la barra de Estudiantes en 2015, y Fernando Cavenaghi y el Chori Domínguez se fotografiaron con Alan Schlenker y Adrián Rousseau en medio de Los Borrachos del Tablón.

Paredes se encuentra en Argentina ya que, desde el predio de Ezeiza, Lionel Messi viajará con la delegación a Estados Unidos para la Copa América, que se jugará del 20 de junio al 14 de julio.

Puede interesarte

Leandro es un referente del plantel Albiceleste y parte fundamental del proceso liderado por Lionel Scaloni. Argentina defenderá la corona en el certamen tras consagrarse en Brasil 2021, quebrando una sequía de 28 años sin títulos mayores. En 2022, lograron La Finalissima con una goleada 3-0 ante Italia en Wembley y coronaron el año con la conquista del Mundial Qatar 2022.