Lizy Tagliani quedó nuevamente en el centro de la polémica tras un incómodo episodio ocurrido en su programa en Olga.

Se pudrió todo en OLGA

Lizy Tagliani furiosa con sus productores

¿Será la menopausia? pic.twitter.com/meeK0c280A — 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 fan (@AngeldeBrit_ok) April 30, 2025

Durante una emisión reciente, la conductora tuvo un exabrupto con uno de sus productores al aire, lo que llevó a la emisora a eliminar ese fragmento del programa completo subido a YouTube.

En declaraciones a Intrusos, Lizy intentó bajar el tono del escándalo y explicó: “Siempre boludeamos así. Como yo no estoy pasando un buen momento, se ve que no se entendió”. Aseguró, además, que no hay conflictos con su equipo: “Entre nosotros está todo más que bien”.

Visiblemente afectada, Tagliani se sinceró sobre su estado emocional. “Estoy muy triste y angustiada. Lo que más sufro es no poder ser yo, no poder hablar como siempre. Son temas muy difíciles”, expresó, sin dar mayores detalles sobre la causa de su malestar.