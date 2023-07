Es una noticia pero hay varios delitos cometido en un corto lapso de tiempo en las calles de San Pedro. Un hombre que manejaba en presunto estado de ebriedad, atropelló a dos jóvenes, pero luego denunció que, tras el incidente de tránsito, fue agredido y robado.

El confuso hecho ocurrió en la madrugada del domingo el sábado en dicha localidad bonaerense. Según detalló, el victimario convertido en víctima, identificado como Jorge Biagini, al regresar a su casa, luego de una salida a un bar local, arrolló a dos mujeres que caminaban por la calle San Lorenzo al 1700.

“Salí del bar, como cualquier otra persona. Subí al auto y cuando doblo ahí, justo ahí, las chicas… Yo veo que se rompe el vidrio y nunca vi a la chica que atropellé”, relató el hombre en diálogo con La Opinión de San Pedro.

Tras el incidente, un grupo de chicos que estaban con las víctimas, bajaron a Biagini del auto, lo golpearon hasta desmayarlo y le robaron sus pertenencias. “Después no me acuerdo nada más, se me borró todo, no sé cuánto estuve desvanecido, me pegaron, después me levanto, bueno vinieron los inspectores, después llegó mi amigo y fuimos a la comisaría”, contó el hombre, quien reconoció que estaba ebrio.