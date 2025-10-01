Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego Latorre, se recibió de abogada y compartió su alegría con sus seguidores de Instagram. "La felicidad es total", expresó la influencer.

“¡Lola es abogada! ¡Te felicito! Acaba de rendir la última materia. Fue un ocho, ¿no? Hace una hora estoy pariendo muda. ¡Lola es abogada, amor!”, gritó la conductora de Sálvese Quien Pueda, orgullosa por el logro de su hija.

ABOGADA Y PICANTE😅🎓 Yanina Latorre celebró la recibida de Lola y la flamante abogada aprovechó para tirar un palito, muy al estilo de su mamá. pic.twitter.com/5ItEArNtv2 — Paparazzi (@PaparazziRevis) October 1, 2025

“¡Vamos, Lo! ¡Abogada! ¡Te amo, Loli!” y “La felicidad es total. La sensación es hermosa, te amo”, se la escuchaba decir a la conductora mientras a Lola la llenaban de huevos y de todo tipo de aderezos para celebrar su recibimiento.

A la salida de la facultad la esperaban su madre, su hermano, su novio y un grupo de amigas para llenarla de felicitaciones y de huevazos. En uno de los videos, Lola celebró que se recibió antes que Cinthia Fernández, que está estudiando la misma carrera.