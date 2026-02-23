Un brutal femicidio sacudió al partido de Ezeiza en la noche del 22 de febrero. Una joven de 26 años fue encontrada sin vida en plena vía pública, en el barrio Links de la localidad de La Unión, tras una caminata por el barrio.

La víctima fue identificada como Maidana Malena.El hallazgo se produjo cuando efectivos de la Comisaría 5ª realizaban tareas de patrullaje y observaron a la mujer tendida boca abajo sobre la calle Andrada, entre Boessen y Ludueña.

De inmediato solicitaron asistencia médica, y constataron el fallecimiento en el lugar.La escena fue preservada para las pericias correspondientes, mientras se desplegaba un operativo para relevar cámaras de seguridad municipales y privadas. Las primeras actuaciones quedaron a cargo de la fiscalía interviniente, que convocó a peritos y a la DDI para avanzar con la investigación.

De acuerdo con el informe del Cuerpo Médico, la joven presentaba múltiples heridas cortopunzantes en la espalda, el cuello y la nuca, todas provocadas desde atrás. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.En el marco de las tareas investigativas, el análisis de registros fílmicos permitió detectar a un hombre en actitud sospechosa en las inmediaciones del lugar y en el horario del crimen.

Asimismo, se estableció que el teléfono celular de la víctima no se hallaba en la escena. Tras un seguimiento de señal, el dispositivo fue localizado en un arbusto cercano a la guardia de la base de salud que había intervenido inicialmente.

Con los elementos reunidos, la fiscalía ordenó un allanamiento en una vivienda del mismo barrio Links, donde fue aprehendido un joven de 22 años, señalado como presunto autor material del hecho.

En el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del crimen, una zapatilla con manchas hemáticas y un arma blanca que sería la utilizada en el ataque.La causa continúa en plena etapa investigativa para determinar con precisión la mecánica del hecho.



