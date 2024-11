El pasado 16 de octubre se anunció el lamentable fallecimiento de Liam Payne, tras haber caído del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Tras ello comenzó a circular un gran cúmulo de información al respecto y, sobre todo, momentos en donde otros exponentes de la música rendían homenaje al famoso.

Ahora, tras casi un mes de su deceso, la boy band conocida como los Jonas Brothers, habrían realizado un breve homenaje en favor del cantante y ex integrante de One Direction en una reciente presentación.

Se trata de una de las canciones de One Direction, la banda a la que perteneció Payne en su adolescencia. Aunque no sería uno de sus temas más populares, sí fue uno aclamado por la crítica por su abordaje sobre lo efímera que es la vida. El momento más emotivo de la interpretación justamente llegó en el coro de la melodía: “We’re only gettin’ older, baby / And I’ve been thinkin’ about it lately / Does it ever drive you crazy / Just how fast the night changes?” (“Nos estamos haciendo mayores, cariño/ Y he estado pensando en eso últimamente/ ¿Alguna vez te vuelve loco/ Lo rápido que cambia la noche?”). Al trío se le unió la audiencia emocionada por el gesto.

¿Qué pasó con Liam Payne?

Según información de la agencia AFP, el músico británico Liam Payne habría consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de morir al caer del balcón de su hotel, informó el pasado jueves en un comunicado la justicia argentina, que imputó a tres personas.

"Los resultados de los estudios toxicológicos -ya comunicados a su familia- revelaron que, en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado", dice el comunicado publicado por la fiscalía en el que informó además sobre las imputaciones.

En redes sociales se ha viralizado un videoclip de una fanática que grabó un emotivo momento en uno de los más recientes conciertos de la banda, pues en favor de dar el pésame a los fans de One Direction, los Jonas Brothers realizaron un cover de la canción 'Night Changes', uno de los mayores éxitos de One Direction y que los ayudó a posicionarse como la banda que hoy en día conocemos.

El video, a pesar de no estar completo y no ser la canción entera, se alcanza a escuchar a muchas asistentes gritar "Te amamos Liam Payne", mientras la canción estaba en curso, realizando una vez más un despido al famoso por su deceso.