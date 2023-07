Miranda Lambert detuvo su reciente show en Las Vegas y expresó su enojo con los fanáticos que estaban prestando más atención a sus selfies que a su actuación.

La situación se produjo el sábado, en el marco de una función más de su residencia en la “Ciudad del Pecado” y al momento de la interpretación del tema Tin Man.

“Me detendré aquí por un segundo”, dijo Lambert en primer término, tal como puede verse en el video capturado por un fan.

“Estas chicas están preocupadas por su selfie y no escuchan la canción. Me está molestando un poco. No me gusta. En absoluto. Estamos aquí para escuchar música country. Estoy cantando algo de maldita música country”, sumó la cantante estadounidense, bien enérgica.

La reprimenda generó un fuerte aplauso de la multitud, y llevó a Lambert a retomar la canción desde el comienzo.

Lambert actualmente encabeza su residencia de Velvet Rodeo en Planet Hollywood Resort & Casino, que concluirá en diciembre.

Esta serie de shows sucede a su victoria como artista del año en la edición 2022 de los Premios de la Academia de Música Country.

Lambert se convirtió en la primera artista femenina en ganar el trofeo en aproximadamente una década.

LA EXTRAÑA TENDENCIA DE COMPLOTAR EL SHOW

Según reconstruye el sitio Entertainment Weekly, el incidente de la selfie se produjo “en medio de una tendencia extraña que ha visto a los asistentes al concierto arrojar objetos a los artistas en el escenario”.

“Uno de los casos más graves involucró a Bebe Rexha, a quien le tuvieron que dar puntos sobre el ojo después de que un fan le arrojara el teléfono a la cara”, complementó.

“Latto, Harry Styles, Kelsea Ballerini y Ava Max han sido atacados de manera similar. Adele condenó la tendencia durante su propia residencia en Las Vegas a principios de este mes, y ofreció una severa advertencia a sus fans: ‘Los desafío a que me arrojen algo… Los mataré’”, cerró.