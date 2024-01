Morena Rial habló con Socios del Espectáculo tras su escandalosa pelea con su padre, Jorge Rial, y su explosiva aparición en los medios. Acompañada por cuatro personas, una de ellas era su nuevo novio, un boxeador, la joven de 25 años respondió a todas las preguntas.

La hija de Jorge Rial criticó a Charlotte Caniggia por haberla tratado de “mafiosa” y desmintió haber hecho macumba o magia negra, pero también se refirió a su situación personal, luego de que su abogado, Alejandro Cipolla, asegurara que no tenía una vivienda.

Morena desea poder recuperar a su hijo Francesco, que se encuentra viviendo con su padre, Facundo Ambrosioni: “Estoy viviendo en Córdoba, no lo tengo al nene conmigo todavía, pero bueno... estamos en eso”.

“No es cierto que estoy a la deriva, pero sí alquilo departamentos temporarios y no tengo un lugar fijo para poder vivir. Eso me hace no poder tener al nene todos los días. El nene no tiene un hogar fijo. Por ende, decidimos que, hasta que yo no pueda resolver esta situación, el nene no va a estar conmigo”, explicó Morena.

“Depende de mí porque soy grande, pero no le cuesta nada (a su padre ayudarla). Ahora estoy en la casa de unos amigos en Buenos Aires y en Córdoba estoy con alquiler temporario. Los chicos tienen que ir al jardín, tener una rutina y todo eso es difícil si uno no tiene una casa", aseguró.

La hija del conductor destacó que no cree quedar en situación de calle: “Nunca me voy a quedar en la calle, siempre voy a tener dónde ir a dormir, pero uno necesita tener un lugar para quedarse tranquilo. Hoy vivo de las redes, no trabajaría en un supermercado, seguimos en la misma”.

Si bien mejoró la relación con su padre, no recibe ayuda económica: “No me ayuda con nada. Son muchos años, el distanciamiento que tenemos por una parte está bien, pero por otra parte se necesita un apoyo porque no tengo otra familia. Luis Ventura me ayuda y tengo a mis amigos. Con mi papá hablé poco y nada. Aunque tengamos peleas no nos va a dejar en la calle, no por mí sino por el amor que le tiene a Francesco”.

Por último, la joven reveló que a quien más extraña es a su hermana Rocío.