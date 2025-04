Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras un escándalo ocurrido en plena vía pública. La hija del reconocido conductor fue abordada por un notero mientras caminaba acompañada por una amiga, y lo que comenzó como un intento de obtener declaraciones terminó en un episodio cargado de tensión, gritos y amenazas.

Mientras transitaba por la ciudad, Morena fue interceptada por un cronista que intentó hacerle preguntas sobre su situación judicial. Desde el primer momento, la joven mostró su malestar e incomodidad con la presencia del periodista.

Morena intentó evadirlo, caminó en otra dirección e incluso ingresó a un kiosco para evitar el contacto. Sin embargo, al salir del local, el cronista volvió a insistir con su presencia, lo que incrementó aún más la tensión.

Ante esta situación, Morena se mostró visiblemente molesta y llegó a pedirle a su acompañante que le pasara gas pimienta, insinuando que podría usarlo contra el notero si seguía acosándola. Aunque no llegó a utilizarlo, la amenaza quedó registrada en video y generó fuerte repercusión.

Luego del incidente, Morena realizó un fuerte descargo en redes sociales, donde explicó su versión de los hechos y anunció que tomará acciones legales. “Estoy cansada del hostigamiento mediático. Me cruzan por la calle, me acosan, me gritan, me filman sin permiso. Esto no es periodismo, es violencia”, escribió en una historia de Instagram.

También anticipó que su abogado se encargará del caso: “Mi abogado ya está al tanto de todo lo ocurrido. Voy a denunciar al notero por violencia de género. No voy a permitir que me sigan agrediendo impunemente”.

Además, cuestionó el tratamiento del episodio por parte del programa que difundió las imágenes: “Obviamente editaron todo para que parezca que yo soy la loca. No mostraron lo que me dijeron antes, ni cómo me siguieron. Se manejan con total impunidad”.

El enfrentamiento provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre quién tuvo razón. Algunos apoyaron a Morena, reclamando por el respeto a su espacio personal y criticando el asedio de ciertos medios. Otros, en cambio, cuestionaron su reacción, considerando que la actitud del cronista fue parte de su labor profesional.

Lo cierto es que el reciente episodio volvió a poner sobre la mesa una discusión con respecto a los límites entre la vida pública y la privacidad.