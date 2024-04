Elisabeth Linde nunca imaginó que su boda sería tan especial y única como fue. A pesar de siempre haber soñado con un final feliz en un carruaje tirado por caballos, esta mujer de 31 años se siente profundamente feliz con cómo se llevó a cabo su ceremonia.

Después de que el diagnóstico de mesotelioma dejara a su padre postrado en cama en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Manhattan pocos días antes de su boda, Elisabeth aseguró que su único deseo de boda se hiciera realidad.

"Cambié mi boda y me casé en la habitación del hospital de mi padre", dijo Elisabeth. "Mi papá fue uno de mis mayores apoyos. Tenía que estar allí".

Stuart, su padre, un hombre de familia y ejecutivo de Wall Street, falleció a los 56 años el año pasado. Elisabeth compartió videos del emotivo día, incluidas imágenes de la novia llorosa pero radiante caminando por el pasillo del hospital y conociendo al novio, Devin, de 33 años.

Las imágenes de la emotiva ceremonia se volvieron virales, con más de 53 millones de visitas en TikTok desde que las compartió esta semana.

Puede interesarte

Linde le da crédito a Stuart, así como a su madre Eileen, por salvarle la vida a ella y a Devin. "Mi marido y yo éramos drogadictos", explicó. "Mi papá nos ayudó a limpiarnos y a mantenernos limpios". Añadió que él y su madre los acogieron y la motivaron a volver a la escuela de enfermería y obtener su certificación de enfermera practicante.

El día antes de que Stuart falleciera, Elisabeth y Devin hicieron un gran gesto como expresión de su eterna gratitud. "Mi papá siempre quiso tener un hijo que llevara nuestro apellido", dijo Elisabeth. "Así que el 4 de junio, le pedimos permiso para tomar el apellido 'Linde' para que nuestro hijo pueda ser la persona que lo lleve".

Aunque un hospital no es el escenario ideal para una boda, Elisabeth dijo que no se arrepiente. "Fue una manera especial y hermosa de honrar a mi papá", dijo. El salón de catering y varios proveedores que había contratado para su fiesta cancelada le dieron a su familia un crédito, permitiéndoles organizar un evento separado en su ubicación más adelante. "No perdimos nada por tenerlo en el hospital", dijo Elisabeth. "Acabamos de adquirir este gran recuerdo familiar".