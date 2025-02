Dos pasajeros del Tren San Martín habrían sido sorprendidos orinando dentro de un vagón y, según testigos, la policía los obligó a limpiar el desastre con su propia ropa antes de dejarlos bajar.

El hecho se habría producido cuando la formación se dirigía a Retiro y otros pasajeros, indignados, alertaron a efectivos que viajaban en el tren. En la estación Sol y Verde, los agentes habrían intervenido y encarado a los responsables. En lugar de detenerlos, les habrían ordenado quitarse las remeras y limpiar el suelo.

“¿Qué se piensan? ¿Que el personal de limpieza tiene que hacerse cargo de lo que hacen ustedes?”, se escucha decir a un agente en un video viral, mientras supuestamente les exige que lo hagan rápido y correctamente.

Puede interesarte

Según se observa en la grabación, los efectivos también les habrían advertido que no podrían bajar en su estación, José C. Paz, hasta que terminaran la tarea. “Me los voy a llevar hasta San Miguel si no terminan rápido”, habría dicho uno de los oficiales.